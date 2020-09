Quatre grans dates per a la història

26.09.2020 | 04:00

La inauguració dels pavellons del CN Terrassa suposa un important salt de qualitat tant pel club com per al conjunt de l'Àrea Olímpica. Aquest espai ha passat per diferents fases en el darrer mig segle. Hi ha quatre dates especialment significatives. L'any 1961 es va produir la cessió dels terrenys on s'aixequen actualment els pavellons al CD Terrassa Hockey amb motiu del seu cinquantè aniversari. Quinze anys més tard, el 1976, quan el CD Terrassa se'n va anar a Les Pedritxes, aquest espai poliesportiu de l'avinguda de l'Abat Marcet va canviar d'aspecte amb la construcció del famós globus, on es disputaven tota mena d'esports de pista, com el bàsquet, l'handbol, futbol sala i fins i tot vetllades de boxa. Era un dels punts neuràlgics de l'esport terrassenc. L'any 1992 es va procedir a una remodelació global de la zona pels Jocs Olímpics i es va cedir la gestió al CN Terrassa, que ara, el 2020, hi ha construït els seus pavellons d'última generació.