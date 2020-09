Ver Galería El Natació estrena pavellons

El Natació estrena pavellons

Jordi Guillem

25.09.2020 | 20:50

Ahir va ser un dia històric tant per al CN Terrassa com per a l'esport terrassenc. L'entitat va inaugurar oficialment els seus dos nous pavellons, situats davant de l'avinguda de l'Abat Marcet, a la zona on hi havia les pistes poliesportives i la zona d'aparcament. L'aspecte tant interior com exterior de les noves instal·lacions...