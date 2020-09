La Mitja Marató Ciutat de Terrassa és una de les activitats esportives més rellevants de la ciutat. LLUÍS CLOTET La Mitja Marató Ciutat de Terrassa és una de les activitats esportives més rellevants de la ciutat.

Terrassa, declarada Ciutat Europea de l'Esport 2021

Jordi Guillem

24.09.2020 | 19:55

El binomi Terrassa i esport ha esdevingut absolutament indestriable des de fa molts anys, amb especial incidència amb les cites olímpiques. Segurament per això, haver estat oficialment nomenada com a Ciutat Europea de l'Esport 2021 suposa un orgull especial per als terrassencs. El reconeixement l'hi ha atorgat...