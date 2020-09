Golejada del CN Terrassa al Santa Eulàlia

Waterpolo. Copa Catalunya femenina

25.09.2020 | 19:31

El CN Terrassa va golejar aquest dijous l'AE Santa Eulàlia per 7 a 22 en el tercer partit del Torneig de la Represa, nom que ha atorgat la Federació Catalana de Natació a la fase de grups de la Copa Catalunya. El conjunt de Xavi Pérez va passar per sobre d'un rival notablement inferior.Un marcador de 7 a 14 al descans deixava el partit definit a l'intermedi. Les egarenques van estrenar el seu compte de victòries al torneig el dimecres, amb un triomf per 8 a 14 a la piscina del CN Catalunya. Aquest dissabte, el conjunt de Xavi Pèrez rebrà el Barceloneta a les 12.45 en partit corresponent a la quarta jornada de la primera fase que es disputarà a la piscina de l'Àrea Olímpica.