Terrassa, declarada Ciutat Europea de l'Esport 2021

Poliesportiu

24.09.2020 | 15:56

La ciutat de Terrassa ha estat oficialment nomenada com a Ciutat Europea de l'Esport 2021 per part de l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe), una entitat sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les. Gian Francesco Lupatelli, president d'aquesta associació, ho ha comunicat aquest dijous per carta a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. "Aquest reconeixement referma i posa en valor el compromís del nostre equip de govern amb l'esport i contribuirà a situar la nostra ciutat en un lloc més que destacat com a referent esportiu en l'àmbit internacional", ha explicat el batlle.

El comitè avaluador d'ACES Europe ha valorat les infraestructures, instal·lacions i activitats esportives que es desenvolupen a la ciutat de Terrassa. La proposta per impulsar la candidatura de Terrassa va ser aprovada en junta de portaveus el 29 de juny de l'any 2017. El reconeixement de Ciutat Europea de l'Esport es concedeix des de l'any 2001.