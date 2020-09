Pau González, convocat amb la selecció espanyola

23.09.2020 | 04:00

El nedador del Club Natació Terrassa Pau González ha estat convocat per la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) per tal de participar en una concentració amb el combinat espanyol que se celebrarà a les instal·lacions del Centre de Natació Mataró entre el dijous dia 15 i el dilluns dia 19 d'aquest mes d'octubre. La llista facilitada per la Federació Espabnyola per prendre part en aquesta concentració preparatòria la integren un total de deu nedadors i cinc nedadores.