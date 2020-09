El CN Terrassa es jugarà el passi a la fase de grups a Budapest

Waterpolo. Champions League

22.09.2020 | 15:31

Entre els dies 11 i 15 de novembre, el CN Terrassa buscarà una plaça per a la fase de grups de la Champions League d'enguany. Els terrassencs han quedat enquadrats en el grup B-1 amb el conjunt amfitrió, un OSC Budapest amb qui van jugar ja la temporada passada a la Champions. La resta de rivals són el Sintez Kazan rus, l'SPD Radnicki serbi i l'EN Tourcoing francès. Si acaben primers de grup es jugaran la plaça amb el campió de l'altre grup, que es disputarà també a la capital hongaresa. El formen el Vouliagmeni grec, l'AN Brescia italià, l'Enka Istanbul turc i el CSM Oradea romanès. Només un d'aquests nou equips es classificarà per a una fase de grups per a la qual ja està classificat el CN Atlètic Barceloneta. La segona plaça en joc per a la fase de la grups de la Champions es dirimirà entre altres nou equips a la localitat siciliana de Siracusa. El representant espanyol serà el CN Barcelona.