Un gol d'Àlex Fernández dona la victòria al Terrassa FC a Rubí

Futbol. Tercera Divisió

20.09.2020 | 19:24

El Terrassa FC ha derrotat per 0 a 1 l'UE Rubí en partit amistós jugat aquest dissabte al camp municipal de Can Rosés. Els egarencs continuen el seu pla de preparació per l'inici de la Lliga i aquest encontre van resoldre gràcies a un gol d'Àlex Fernández en el minut 18. El migcampista egarenc va resoldre amb una gran rematada des de fora de l'àrea una bona acció personal.

Aquesta setmana el Terrassa té previst jugar dos partits més de preparació. Aquest dimecres el rival serà el Castellar, al Camp Olímpic a les 8 del vespre, i el diumenge jugarà al camp de l'Igualada.