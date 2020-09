Una jugada del darrer derbi jugat entre el Terrassa FC i el CP San Cristóbal. nebridi aróztegui Una jugada del darrer derbi jugat entre el Terrassa FC i el CP San Cristóbal.

Una Lliga revolucionària

Josep Cadalso

18.09.2020 | 20:48

El format de la Lliga de Tercera Divisió presenta canvis molt importants aquesta temporada, en un exercici que serà l'avantsala d'una profunda reestructuració de les categories no professionals. La Lliga tradicional queda rellevada per un campionat amb subgrups i dues fases, que poden ser tres per aquells equips que facin...