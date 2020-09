El Sant Pere Nord suspèn tots els partits de futbol-7 per un possible cas de Covid-19

El Sant Pere Nord suspèn tots els partits de futbol-7 per un possible cas de Covid-19

Futbol

18.09.2020 | 21:17

El Sant Pere Nord CF de Terrassa ha anunciat aquest divendres la suspensió de tots els partits de futbol-7 que tenia previstos aquest cap de setmana, tant els que havia de jugar al seu camp com a fora, per un posible positiu de Covid-19. Segons la nota de l'entitat egarenca, fins que no es disposi dels resultats de les proves realitzades no hi hauran entrenaments dels equips de futbol-7. Pel que fa als equips de futbol-11, l'entitat està a l'espera duna resposta per part de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament.