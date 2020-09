Doble compromís per al CN Terrassa en la seva estrena

Waterpolo. Copa Catalunya masculina

18.09.2020 | 19:47

El CN Terrrassa debutarà aquest dissabte (12.45) oficialment contra el CN Catalunya en partit corresponent a la segona jornada del Torneig de la Represa, nom que ha atorgat la Federació Catalana de Natació a la fase de grups de la Copa Catalunya. El conjunt de Dídac Cobacho disputarà dos partits el cap de setmana. El diumenge (12.00) visitarà el CN Rubí en matx ajornat de la primera jornada.

El tècnic terrassenc encara la competició amb tot el planter disponible. "Portem tres setmanes d'entrenament i realment estic sorprès positivament de la bona condició física amb què han arribat tots els jugadors. Es nota que hi ha moltes ganes de tornar a l'activitat". Cobacho es planteja com a objectiu principal de la Copa Catalunya "disputar el màxim nombre de partits possible", atesa la llarga pausa competitiva amb motiu de l'esclat de la COVID-19. De fet, assegura, "forma part de la pretemporada per afinar l'estat de forma de cara a la Supercopa i a la Lliga". Cal destacar que el Torneig de la Represa esdevindrà els debuts dels reforços d'enguany, el porter Pepe Motos i Óscar Carrillo, ex jugadors del CN Sabadell, i Rubén de Lera, procedent del Pays d'Aix Natation.

El tècnic egarenc s'espera dos partits exigents d'entrada. "Actualment, cap equip està rodat, de manera que caldrà que hi posem els cinc sentits". Cobacho defineix el CN Catalunya com un equip "valent" farcit de "jugadors joves, de futur". "Es tracta d'un rival que està en el nostre grup a la Lliga, així que en tindrem una primera referència". Quant al CN Rubí, que milita a Primera Divisió, Cobacho explica que ha dissenyat un equip per pujar a Divisió d'Honor.