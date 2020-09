El San Cristóbal fitxa Adri Rivas i Carles Segura

Futbol. Tercera Divisió

16.09.2020 | 18:20

El CP San Cristóbal ha reforçat el seu equip amb dos nous fitxatges que ja han jugat els darrers partits amistosos. Per una banda, arriba al club de Ca n'Anglada l'extrem Adri Rivas, procedent del Sant Andreu. Va fitxar per aquest club al gener i va disputar un total de vuit partits, amb un balanç d'un gol i dues assistències. Ha jugat a equips com Espanyol "B", Badalona i Recreativo Granada. El nou jugador parroquial té 23 anys.

Per altra banda, el San Cristóbal ha fitxat el porter de 19 anys Carles Segura, procedent del juvenil del Cornellà amb el qual va disputar 13 partits a la Divisió d'Honor juvenil. Substitueix a la plantilla el lesionat Rubén Sánchez.