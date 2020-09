El CN Terrassa s'estrena amb un derbi contra el CN Sabadell

Waterpolo. Copa Catalunya femenina

16.09.2020 | 04:00

El CN Terrassa femení debutarà avui dimecres (20.45h) oficialment contra l'Astralpool CN Sabadell en la primera jornada del Torneig de la Represa, nom que ha atorgat la Federació Catalana de Natació a la fase de grups de la Copa Catalunya. El conjunt de Xavi Pérez s'estrenarà amb un derbi vallesà que, a més, contindrà la càrrega simbòlica de ser el primer matx de waterpolo que acull el club després de l'esclat de la COVID-19.

El tècnic terrassenc reconeix el regust especial que envolta el partit. "És el primer partit en molt de temps. Tenim moltes ganes de tornar a competir, tot i que som conscients que estem en una fase molt inicial de la temporada. Vam començar a entrenar el 31 d'agost i, bàsicament, hem fet càrrega física. Ara mateix el treball tàctic queda en segon terme".

Pérez afrontarà el repte amb la baixa de Pili Peña, que arrossega molèsties lumbars. L'entrenador local no amaga que es planteja la Copa Catalunya com "una preparació per a la Lliga, que és on hem de ser competitius". El derbi vallesà també esdevindrà el debut de l'únic reforç d'enguany del CN Terrassa, la boia internacional Paula Camus, de 18 anys, procedent del CN Boadilla i un dels valors emergents del waterpolo espanyol.