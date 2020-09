Terrassa FC i San Cristóbal, en el mateix subgrup de Tercera Divisió

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

15.09.2020 | 13:40

La Federació Catalana ha donat a conèixer els subgrups de Tercera Divisió per a la temporada 20-21. Terrassa FC i San Cristóbal han quedat enquadrats en el subgrup "A". Juntament amb ells, nou equips més: Castelldefels, Europa, Igualada, Manresa, Montañesa, Pobla de Mafumet, Santfeliuenc, Valls i Vilafranca. En el subgrup "B" jugaran Banyoles, Cerdanyola, Figueres, FE Grama, Girona "B", Granollers, Horta, Peralada, Sant Andreu, Sants i Vilassar. La lliga començarà el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre.

A la primera fase, es jugarà una lliga a doble volta i els punts obtinguts s'arrossegaran a la segona fase. Els tres primers de cada grup jugaran en una segona fase per l'ascens i disputaran sis partits contra els classificats de l'altre grup. Pujaran de forma directa els dos primers. Del quart al sisè de la primera fase jugaran una nova lligueta i els dos primers obtindran plaça per un "play off" d'ascens" amb els quatre del primer grup que no hauran pujat. Es faran eliminatòries a partit únic i el guanyador de la final pujarà. Per últim, els classificats entre la setena i l'onzena plaça de la primera fase jugaran per la permanència. Baixaran els sis últims.