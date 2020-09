Obertura restringida de portes al públic en l'esport de Terrassa

Poliesportiu

Josep Cadalso

15.09.2020 | 15:27

L'Ajuntament de Terrassa permetrà l'entrada d'espectadors als recintes esportius de titularitat municipal. Fins ara, qualsevol esdeveniment esportiu s'havia de fer a porta tancada a diferència d'altres ciutats on sí que es podia accedir a alguns recintes. En tot cas, aquesta obertura de portes serà restringida i seguint tots els protocols sanitaris. I seran els clubs, en funció de les seves possibilitats, qui tindran la darrera paraula. La mesura només serà efectiva als partits, mentre que els entrenaments continuaran fent-se a porta tancada.

Aquests canvis es van abordar en una reunió que el regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, va mantenir aquest dilluns amb l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. Malgrat que inicialment l'aplicació es farà al futbol, serà extensible a la resta d'entitats que realitzin la seva activitat en instal·lacions municipals.

Pel que fa a les categories formatives, es permetrà l'entrada d'una persona per acompanyar els esportistes menors d'edat. I en el cas dels equips amateurs, els clubs hauran de presentar un protocol que garanteixi un accés segur a les seves instal·lacions. Els clubs hauran d'identificar els espectadors que entrin al recinte, prendre la temperatura abans de l'entrada, garantir el manteniment de la distància mínima de seguretat i disposar dels elements i materials necessaris per garantir les mesures higièniques i de control dins les seves instal·lacions. Els clubs que entenguin que no disposen de la logística necessària seguiran fent la seva activitat a porta tancada com fins ara.