Sense partits a Madrid a la primera jornada de Lliga

Hockey

Josep Cadalso

15.09.2020 | 21:37

La Federació Espanyola de Hockey ha confirmat aquest dimarts l'inici de les lliges de Divisió d'Honor, masculina i femenina, per aquest pròxim cap de setmana. S'ha arribat a un acord amb la Comunitat de Madrid perquè es puguin disputar els partits sense mascareta en el seu territori, imposició que estava vigent, però l'aprovació definitiva d'aquest canvi no es produirà fins al 21 de setembre. Això farà que els partits previstos a Madrid canviïn d'ordre i es disputin en els camps dels equips que havien d'actuar com a visitants, ja que la normativa anterior encara serà vigent. Això afecta tres partits de la Lliga femenina, ja que en la masculina l'encontre entre el Club de Campo i el Complutense s'ha ajornat.

Els partits femenins amb canvis tenen afectació directa a dos equips terrassencs. Per una banda, el dissabte el Club Egara rebrà al Pla del Bon Aire el Complutense a les 3 de la tarda, partit que en principi es jugava a la capital d'Espanya. I l'Atlètic jugarà a Can Salas contra el Club de Campo a les 15.45, també amb canvi d'ordre. Diumenge, a les 10.30 del matí, l'Atlètic tornarà a jugar a casa contra el Complutense en partit avançat de la tretzena jornada per la participació de les madrilenyes a la Copa d'Europa de hockey sala.