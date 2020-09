L'Atlètic conserva la corona

> Campionat de Catalunya

Redacció

14.09.2020 | 21:01

L'Atlètic Terrassa es va proclamar aquest diumenge campió de Catalunya de hockey, després d'imposar-se el Club Egara a la gran final en la tanda de "shoot outs". El temps reglamentari va concloure amb un marcador d'empat a un. Els de Can Salas van revalidar el títol en l'any del Centenari del campionat més antic del hockey estatal. La final, així com la corresponent a la categoria femenina, es va disputar a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Els partits es van jugar a porta tancada, seguint els protocols marcats pel Departament de Sanitat de la Generalitat. Per aquest motiu, l'assistència estava restringida a jugadors, cos tècnic i persones autoritzades.

El derbi egarenc va oferir tota l'emoció que s'esperava entre dos equips que ultimen la seva estrena a la competició de Lliga. Feia pocs dies que en aquest campionat català l'Atletic havia derrotat l'Egara per 3 a 5. Malgrat que el final de la història va tornar a ser victoriós pels de Can Salas, l'encontre va estar anivellat en tot moment i només es va resoldre en els llançaments de "shoot outs".

El marcador no es va moure en els dos primers quarts, malgrat que es van registrar ocasions de gol en les dues porteries. Però al tercer període, el partit va guanyar en alternatives i el marcador va registrar novetats. L'Atlètic es va avançar en el minut 14 del tercer quart, gràcies a un penal córner executat per Marc Vizcaíno. Un minut més tard, el Club Egara va empatar amb un gol de Xavi Aguilar, en rematar una bola rebutjada per Marc Calzada.

En l'últim període, els dos equips van disposar d'oportunitats per obtenir la victòria, però no les van poder transformar. Arribats a la tanda de "shoot outs", l'Atlètic es va mostrar més efectiu i es va imposar per un resultat de 4 a 3. Aquest és el títol català número 21 que assoleix el conjunt de Can Salas.

La medalla de bronze va correspondre el Polo, que va superar per 7 a 1 el CD Terrassa en el partit per la tercera plaça.

el júnior, campió femení

Pel que fa al campionat en categoria femenina, el Júnior de Sant Cugat es va adjudicar el títol en imposar-se per 2 a 1 el Polo a la final de la competició. És el quart any consecutiu que les de Sant Cugat aconsegueixen el campionat.

El primer gol el va fer Laura Bosch de penal al minut 4. El segon el va fer Berta Serrahima al minut 5 del segon període. El Polo va reduir les diferències a dos minuts del final del partit gràcies a un penal córner anotat per Isabel Zaldúa.

Per la seva banda, el Club Egara es va adjudicar la tercera plaça després d'imposar-se l'Atlètic Terrassa per 2 a 1. Lídia Bosch i Berta Bonastre van donar avantatge a l'Egara i Ivet Badia va reduir distàncies.