Les lligues de hockey començaran finalment en les dates previstes

Hockey

14.09.2020 | 19:40

Les lligues de Divisió d'Honor de hockey, tant en categoria masculina com femenina, començaran finalment el proper cap de setmana segons ha decidit la Federació Espanyola de Hockey. aquest dilluns encara s'està a l'espera de disposar del permís de la Comunitat de Madrid per permetre jugar els partits sense mascareta. Inicialment ja existia un principi d'acord al respecte, a manca la signatura oficial per part de les autoritats sanitàries. Els responsables federatius, en tot cas, ja tenien decidit emprendre la competició fins i tot si existia negativa des de Madrid per les primeres jornades. Cal recordar que en el primer cap de setmana de competició, al campionat masculí hi ha un partit a Madrid entre el Club de Campo i el Tenis, mentre que a la competició femenina l'Atlètic viatja a la capital d'Espanya per jugar contra el Club de Campo i el Club Egara també jugarà al camp del Complutense. Tots els partits es disputaran amb el protocol aprovat pels estaments oficials.