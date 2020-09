Iker Pajares es proclama campió de Catalunya a Terrassa

Esquaix

14.09.2020 | 15:24

El sabadellenc Iker Pajares, número 26 del rànquing internacional, s'ha proclamat campió de Catalunya absolut d'esquaix després de derrotar a la final l'igualadí Bernat Jaume (número 69 del món) per un marcador de 3 a 0. El campionat s'ha disputat a les instal·lacions del Centre de Tecnificació Squash Marconi de Terrassa. En les semifinals, Pajares es va desfer del canari resident a Barcelona Iván Pérez, mentre que Bernat Jaume va superar el seu germà Joel. En el partit pel tercer lloc, Joel Jaume va superar Iván Pérez per 3 a 0.

El campionat català masculí s'ha disputat els dies 11 i 12 de setembre aplicant el protocol de la Secretaria General de l'Esport. La competició es va disputar a porta tancada (els jugadors només podien estar acompanyats, mentre durava el partit, pel seu entrenador i una persona designada per ells). Els partits es podien seguir pel canal de YouTube de la Federació, on han quedat fixats per poder ser vistos en qualsevol moment.