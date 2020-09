Golejada del Can Trias en el primer partit de pretemporada

Futbol. Segona Catalana

14.09.2020 | 15:37

El Can Trias va derrotar per 4 a 0 el Santa Maria de Montcada en el seu primer partit de pretemporada. L'equip dirigit per Sergio López va donar bones sensacions malgrat la seva falta de ritme. Un gol d'Edgar en pròpia porta al minut 15 va obrir el marcador. En el 33, Asa va ampliar les diferències culminant una bona acció de Chipi. En la segona part, Juanito va fer el 3 a 0 i Abde va arrodonir la golejada. Aquest dimecres el Can Trias rep el Júpiter en el segon encontre de pretemporada.