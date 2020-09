Remuntada i victòria del Terrassa FC a Tàrrega

Futbol. Tercera Divisió

13.09.2020 | 23:33

El Terrassa FC s'ha imposat aquest diumenge per 3 a 4 al camp de la UE Tàrrega i s'ha adjudicat el Trofeu Ciutat de Tàrrega. Els egarencs han remuntat un partit que en el que han arribat a anar amb un 2 a 0 en contra per adjudicar-se la victòria. Els locals han signat un magnífic inici i en el minut 24 manaven per 2 a 0. Però dos gols d'Arranz, un en pròpia porta i un de Pau Morer abans del descans han capgirat l'encontre. El Tàrrega ha reduït les diferències a dos minuts del final. El pròxim partit amistós del Terrassa serà aquest dissabte, a les 8 del vespre, contra el Rubí al Camp Olímpic.