L'Atlètic Terrassa es proclama campió de Catalunya

Hockey

13.09.2020 | 23:22

L'Atlètic Terrassa s'ha proclamat aquest diumenge campió de Catalunya de hockey, després d'imposar-se al Club Egara a la final en la tanda de "shoot outs". El temps reglamentari ha finalitzat amb un marcador d'empat a un gol. Aquesta final arriba una setmana abans de l'inici de la Lliga, sempre que es puguin salvar els darrers obstacles derivats de l'obligació de jugar amb mascareta a Madrid, escenari que no accepta la Federació Espanyola.

La final ha estat molt equilibrada en tot moment. L'Atlètic s'ha avançat en el marcador en el minut 14 del tercer quart, en un penal transformat per Marc Vizcaino. Però un minut més tard, el Club Egara ha empatat mitjançant Xavi Aguilar. En el quart període no s'ha mogut el marcador ii en els llançaments de "shoot outs" l'Atlètic ha guanyat per 4 a 3. El tercer lloc ha estat pel Polo, que ha golejat per 7 a 1 el CD Terrassa.

En categoria femenina, el Júnior s'ha proclamat campió en imposar-se a la final el Polo per 2 a 1. La medalla de bronze ha estat pel Club Egara, que ha derrotat per 2 a 1 l'Atlètic Terrassa.