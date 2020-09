Albert Beltran en una acció ofensiva en el derbi de l'Atlètic contra el CD Terrassa a Can Salas. lluís clotet Albert Beltran en una acció ofensiva en el derbi de l'Atlètic contra el CD Terrassa a Can Salas.

> Campionat de Catalunya

Atlètic i Egara, a la final

Redacció

11.09.2020 | 18:44

Atlètic Terrassa i Club Egara disputaran demà, a les 6 de la tarda, la final del Campionat de Catalunya de hockey de Divisió d'Honor masculina. El conjunt de Can Salas va golejar ahir per 8 a 1 el CD Terrassa en una de les semifinals de la competició. Per la seva banda, el Club Egara va derrotar el Polo a domicili per...