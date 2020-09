El Terrassa FC juga un amistós contra el Sabadell Nord al Camp Olímpic

Futbol. Tercera Divisió

11.09.2020 | 04:00

El Terrassa FC disputa aquest divendres el seu tercer partit de pretemporada. Ho farà al Camp Olímpic contra el Sabadell Nord, equip de Primera Catalana. L'encontre serà a porta tancada per complir el protocol marcat per l'Ajuntament. El tècnic del Terrassa FC, Xevi Molist, seguirà treballant en la cohesió del seu equip de cara a l'inici de la Lliga, previst per al 18 d'octubre. El diumenge, el conjunt terrassista es desplaçarà a Tàrrega per enfrontar-se a aquest equip en el quart assaig de la pretemporada. Fins ara, el Terrassa ha derrotat per penals el Manresa i ha perdut contra el Granollers.