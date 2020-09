El San Cristóbal empata amb l'Atlètic Sant Just i pot fitxar Adri Rivas

Futbol. Tercera Divisió

11.09.2020 | 16:57

El San Cristóbal ha empatat a un gol contra l'Atlètic Sant Just en el seu segon partit de pretemporada. És el mateix resultat del primer encontre de preparació que el va enfrontar al Mollet. L'equip parroquial s'ha avançat en el marcador en el minut 22, amb un gol marcat per Óscar Oliver. L'Atlètic Sant Just, de Primera Catalana, ha empatat en el minut 56 gràcies a un gol marcat per Iñaki Villalba en transformar un penal.

La principal novetat en el San Cristóbal ha estat la participació en el partit d'Adri Rivas, davanter que va finalitzar la darrera temporada al Sant Andreu. El futbolista de Santa Perpètua de Mogoda fa uns dies que entrena a les ordres d'Oliver Ballabriga i les converses pel seu fitxatge estan avançades. Adri Rivas té 23 anys, es va formar als equips inferiors de l'Espanyol i ha actuat en el filial blanc-i-blau, en el Badalona, en el Granada "B" i en el Sant Andreu, equip amb el qual va debutar el gener passat contra el Terrassa. Pot actuar a la banda en posicions ofensives i també com a davanter centre.

El pròxim partit de pretemporada del Sant Andreu serà aquest diumenge contra el Rubí, de Primera Catalana, en el Camp Municipal de Ca n'Anglada a porta tancada. L'encontre començarà a dos quarts de vuit de la tarda.