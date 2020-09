L'ús de la mascareta a Madrid posa en perill l'inici de les lligues

Hockey

11.09.2020 | 17:36

L'inici de les lligues de hockey en les dates previstes (19 i 20 de setembre per a la Divisió d'Honor) torna a estar en perill. El motiu ara és l'obligació que imposa la Comunitat de Madrid de disputar els partits i els entrenaments amb mascareta (inclosos els dels equips participants en competicions nacionals). La Comissió Delegada de la Federació Espanyola de Hockey considera que no és possible jugar partits de hockey amb mascareta pel perill que suposa per la salut dels esportistes. Per aquest motiu, el dilluns es negociarà amb la Comunitat de Madrid per obtenir un canvi en la normativa. En cas de no ser així, la Comissió Delegada resoldrà el dilluns a la tarda respecte a l'inici de les competicions.

Els obstacles per començar els campionats semblaven superats, després del principi d'acord a què van arribar aquesta setmana el Consejo Superior de Deportes, les federacions esportives espanyoles i les comunitats autònomes per establir un protocol d'actuació comú a causa de la pandèmia de la Covid-19. Cada federació ha d'elaborar un protocol específic complementari, que en el cas del hockey només està pendent de l'aprovació del Consejo. A més, la Comissió Delegada de la Federació ha aprovat la normativa de procediment davant un cas de positiu.