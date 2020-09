Atlètic i Club Egara es disputaran el primer títol de la temporada

Hockey. Campionat de Catalunya

11.09.2020 | 16:31

Atlètic Terrassa i Club Egara disputaran aquest diumenge la final del Campionat de Catalunya masculí de Divisió d'Honor, prevista a les sis de la tarda al Júnior de Sant Cugat. L'Atlètic ha golejat sense problemes el CD Terrassa en la semifinal disputada aquest divendres a Can Salas per un contundent marcador de 8 a 1. Per la seva part, l'Egara ha superat el Polo a domicili en la tanda de "shoot outs". El temps reglamentari ha finalitzat amb un marcador d'empat a un gol.

Pel que fa a la final femenina, es disputarà també el diumenge al Júnior, en aquest cas a les 15.30 hores. Els protagonistes del partit seran el Polo i el Júnior. Aquesta serà la darrera prova pels equips abans de l'inici de les lligues de Divisió d'Honor, previst per al cap de setmana del 19 i 20 de setembre.