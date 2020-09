Albert Oliver fitxa per dos mesos amb l'Obradoiro

Bàsquet

11.09.2020 | 16:18

El base terrassenc Albert Oliver ha arribat a un acord per fitxar per un període de dos mesos per l'equip gallec de l'Obradoiro, de la Lliga ACB. Oliver va militar la darrera temporada al Betis i actualment estava entrenant amb l'Herbalife Gran Canaria, club en el qual ha jugat sis temporades. El jugador terrassenc, de 42 anys, arriba a Santiago de Compostela per cobrir la baixa del base turc Kartal Ozmizrak, incorporat aquest estiu i que ha sofert una lesió al turmell.

Oliver, d'1,87 metres, va signar unes estadístiques a la darrera temporada de 5,6 punts de mitjana (47.8% en tirs de dos, 38.8% en triples i 91.7% en lliures) i 2,1 assistències en 14,0 minuts. Internacional absolut per Espanya, també va defensar els colors del Manresa, València, Estudiantes i Joventut, entre altres.