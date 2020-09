Ronald Koeman es relaxa jugant al golf a Terrassa

Futbol

10.09.2020 | 20:45

L'entrenador del primer equip de futbol del FC Barcelona, l'holandès Ronald Koeman, ha aprofitat el dia descans del conjunt barcelonista aquest dijous per practicar el golf a les instal·lacions del Real Club de Golf El Prat a Terrassa. Koeman ha estat acompanyat per l'exjugador del Barça Gerard López, que és soci de l'entitat. Koeman és un habitual practicant de golf i aprofita els seus moments de lleure per practicar aquesta modalitat. L'holandès ha iniciat al Barça una nova etapa a la seva trajectòria esportiva i dissabte afrontarà el primer partit, de caràcter amistós, contra el Nàstic de Tarragona.