La Federació Espanyola manté les dates d'inici de la Lliga

Hockey

10.09.2020 | 19:11

La Federació Espanyola de Hockey manté la intenció de començar les lligues en les dates que estan establertes. La Divisió d'Honor, tant en categoria masculina com femenina, s'iniciarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Així ho ha fet saber el màxim organisme del hockey espanyol després del principi d'acord a què han arribat el Consejo Superior de Deportes i representants de les federacions esportives i de les comunitats autònomes amb relació al protocol comú que s'haurà d'establir per la posada en marxa de l'esport espanyol en temps de pandèmia. Aquest protocol comú s'ha de veure reforçat per un protocol específic de hockey, que la Federació farà arribar al Consejo Superior de Deportes perquè es pugui tramitar la seva aprovació de forma immediata.