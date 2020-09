L'inici de les lligues de hockey, pendent de l'aprovació d'un nou protocol

Hockey

Josep Cadalso

09.09.2020 | 12:37

L'inici de les Lligues de hockey de Divisió d'Honor, masculina i femenina, està pendent del nou protocol de tornada a l'activitat que ha d'elaborar la Federació Espanyola després que el Consejo Superior de Deportes hagi descartat un marc comú d'actuació consensuat amb les federacions esportives i les comunitats autònomes. Això deixa en mans de les diferents federacions i de les comunitats autònomes els termes dels respectius protocols. La manca d'acord sobre qui ha de pagar els tests de control de la Covid-19 als esportistes i en relació a l'assistència de públic han derivat en aquest trencament.

Pel que fa al hockey, aquest dimecres s'estan accelerant els moviments per tal d'elaborar un protocol aprovat per les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes per garantir que les lligues puguin posar-se en marxa en les dates previstes, el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. El poc marge de temps obre algunes incògnites, malgrat que en la Federació Espanyola s'espera trobar la complicitat de les comunitats autònomes segons els protocols d'urgència ja establerts.

Aquest dimecres s'ha convocat a la junta directiva de la Federació Espanyola i als presidents de les federacions autonòmiques per presentar la proposta de protocol i normativa per als casos de positius per Covid-19. La comissió delegada està convocada el dijous per prendre les decisions pertinents. El següent pas serà la presentació del protocol a les comunitats autònomes perquè pugui ser aprovat amb urgència amb la finalitat de mantenir el calendari de competicions.