La Federació Espanyola incrementa els ajuts als clubs de Tercera Divisió

Futbol

07.09.2020 | 18:36

La Comissió Gestora de la Federació Espanyola de Futbol ha aprovat aquest dilluns el programa Impulso 23 per a la nova temporada, dotat amb un total de 29 milions d'euros destinats als clubs de Segona "B" i Tercera Divisió, categoria en què militen el Terrassa FC i el San Cristóbal. Aquesta xifra suposa un increment del 4,7 per cent respecte a l'exercici anterior. Tots els clubs d'aquestes dues categories, que no siguin filials de clubs professionals, tindran accés a aquests ajuts, que s'incrementen per partit jugat i per cada mes de competició.