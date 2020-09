Dani Olmo juga els 90 minuts amb Espanya i fa una assistència de gol

Futbol

07.09.2020 | 11:56

El futbolista terrassenc Dani Olmo va disputar aquest diumenge el seu segon partit com a internacional absolut, en el partit de la UEFA Nations League que la selecció espanyola va disputar contra Ucraïna a Madrid, amb victòria d'Espanya per 4 a 0. Olmo va completar els 90 minuts, va rendir a un molt bon nivell i va fer l'assistència del segon gol d'Espanya, amb una centrada que Sergio Ramos va rematar de cap al fons de la porteria. El futbolista egarenc havia debutat a la selecció absoluta el 15 de novembre de 2019 contra Malta, en partit de classificació per l'Eurocopa. En el seu primer partit va anotar un gol en els 24 minuts que va disputar.