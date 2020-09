L'Atlètic guanya l'Egara en el primer derbi de la temporada

Hockey. Campionat de Catalunya

06.09.2020 | 16:29

L'Atlètic Terrassa ha derrotat per 3 a 5 el Club Egara en el derbi local disputat aquest diumenge al Pla del Bon Aire. El partit corresponia a la darrera jornada del grup "A" de la primera fase del Campionat de Catalunya. L'encontre s'ha iniciat de forma favorable a l'Egara, que s'ha avançat al marcador amb un gol de penal de Pau Quemada. Joan Tarrés ha fet l'empat abans del final del primer quart. En el segon quart, Albert Beltran ha posat per davant en el marcador el conjunt de Can Salas en una acció de penal córner. I Lluís Mercadé ha tornat a establir l'empat. Abans del descans, dos gols de Joan Tarrés han situat el 2 a 4 amb el que s'ha arribat a la mitja part.

Pau Quemada ha tornat a reduir les diferències amb un penal transformat en el minut 5 del tercer quart. Però en el tram final del partit l'Atlètic ha fet el cinquè gol, anotat per Quim Malgosa. L'Atlètic ha finalitzat primer del grup, però el Club Egara també ha obtingut el passi per a les semifinals, gràcies a la victòria per 2 a 7 obtinguda el dissabte al camp del FC Barcelona.

En el grup "B", el Polo ha finalitzat primer i el CD Terrassa ha segellat el segon bitllet per a les semifinals. En la jornada del dissabte, el CD Terrassa va caure per 2 a 3 a Les Pedritxes contra el Polo, mentre que el Línia 22 Stern Motor va perdre per 3 a 1 al camp del Polo. Diumenge, el CD Terrassa ha guanyat per 1 a 3 el Línia 22 Stern Motor i el Polo ha golejat per 5 a 2 el Júnior. CD Terrassa i Júnior han finalitzat empatats a punts, però la diferència de gols dona plaça a les semifinals el conjunt de Les Pedritxes.

Al Campionat de Catalunya femení, amb grup únic a la primera fase, Júnior i Polo tenen ja plaça assegurada per a la final a manca d'una jornada. Aquest diumenge s'ha disputat la quarta jornada de la fase prèvia. En el derbi local, el Club Egara ha derrotat el CD Terrassa per 3 a 0. Polo i Júnior, per la seva banda, han empatat a un gol.