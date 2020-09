Adri Lledó i Carlos per tancar la plantilla del Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

05.09.2020 | 17:26

Xevi Molist, entrenador del Terrassa FC, disposa ara de 21 jugadors a la plantilla, que encara no està definitivament tancada. Malgrat que només li restaria una fitxa per completar, el nombre de futbolistes es pot ampliar per diferents vies, ja sigui fent fitxa del filial a algun dels joves incorporats o fins i tot inscrivint com a juvenil el grec Akis, de 18 anys i recentment incorporat procedent de l'Olympiacos. En aquest escenari, el club egarenc manté obertes les negociacions per obtenir dues cessions. Es tractaria del migcampista Adri Lledó, de l'Andorra, i del defensa Carlos, que ja ha jugat al Terrassa aquesta darrera temporada a préstec per part del Cornellà.

Adri Lledó es manté a l'espera d'una decisió definitiva en relació amb el seu futur al primer equip de l'Andorra, al que es va incorporar la temporada anterior provinent del Llagostera. Migcampista de gran qualitat tècnica, va ser pretès pel Terrassa FC en aquell moment. L'Andorra, en tot cas, veuria amb bons ulls l'opció de cedir-lo aquesta temporada i el Terrassa s'ha tornat a posicionar per incorporar-lo. Pel que fa a Carlos, s'espera també la decisió del Cornellà amb relació al seu futur. Els responsables tècnics del club egarenc han tornat a demanar la seva cessió d'acord ambl bon rendiment ofert