Sito Roqué substitueix Abraham Valero a l'Sferic

Bàsquet. Segona Catalana

04.09.2020 | 11:28

Sito Roqué es el nou entrenador del primer equip de l'Sferic, que milita a Segona Catalana. El club egarenc ha anunciat la seva decisió de donar per finalitzada la relació amb Abraham Valero, el tècnic de les darreres temporades i la persona que, inicialment, estava destinada a continuar a la banqueta. Sito Roqué, que ha estat anteriorment en clubs com el Sant Pere o el Can Parellada, dirigint l'equip femení, s'havia incorporat aquesta temporada a l'Sferic per dirigir l'equip júnior.