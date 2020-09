David Comellas és el nou entrenador del CN Terrassa

Futbol. Tercera Catalana

04.09.2020 | 11:19

David Comellas és el nou entrenador del primer equip de futbol del CN Terrassa, que milita a Tercera Catalana. El tècnic egarenc, de 52 anys, ha signat contracte per una temporada amb possibilitat d'una segona i substituirà en el càrrec Andrés Luque.

Com a jugador, Comellas actuava en la posició de porter. Va formar-se al Terrassa FC i al CE Sabadell. En el club arlequinat, i com a juvenil, va jugar en el Sabadell "B" i va entrenar puntualment amb el primer equip, que militava llavors a Primera Divisió. Posteriorment, va fitxar per la Segoviana, de Tercera Divisió, i, durant la seva trajectòria, va formar part de vuit clubs més: Manresa, Rubí, amb el qual va pujar a Segona Divisió B, Granollers, Sant Cugat, Ribera d'Ondara, Sant Quirze, Corbera i Papiol, club en el qual va exercir com a jugador-entrenador i amb el qual va aconseguir l'ascens a Tercera Catalana.

La seva etapa més llarga com a tècnic ha estat al CF Matadepera, al qual ha dirigit durant nou temporades. En destaquen dos ascensos, des de Quarta Catalana fins a Segona Catalana.