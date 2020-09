El CD Terrassa femení guanya el derbi contra l'Atlètic

Hockey. Campionat de Catalunya femení

04.09.2020 | 12:15

El CD Terrassa es va imposar per 2 a 1 l'Atlètic en partit de la tercera jornada del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor femenina de hockey, disputat aquest dijous. El conjunt de Les Pedritxes, que havia perdut per 3 a 0 en la primera jornada del torneig al camp del Júnior, va anotar el primer gol mitjançant un penal transformat per Clara Ycart al fil del descans. Tània Escaich va ampliar la diferència al tercer quart i Clara Barba va fer el 2 a 1 per l'Atlètic en el quart període. Aquesta és la tercera derrota de l'Atlètic en la competició, després del 6 a 1 encaixat en el seu debut al camp del Polo i el 0 a 4 a la segona jornada contra el Júnior.

Per la seva banda, el Club Egara va caure per 1 a 0 al camp del Júnior, també en partit de la tercera jornada celebrada dijous. Un gol de Laura Bosch a l'inici del segon quart va resoldre el partit. L'Egara suma dues derrotes en el campionat, ja que va caure en el seu debut amb el Polo per 0 a 4.