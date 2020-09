Gaspar Company deixa la gerència del CN Terrassa

Entitats

01.09.2020 | 15:42

Gaspar Company ha deixat la gerència del CN Terrassa, càrrec que ha ocupat en els darrers quatre anys sota la presidència de Jordi Martín. Company torna a la seva feina com a professor d'Educació Física en l'Institut Torre del Palau de Terrassa. La seva sortida s'ha degut a motivacions de caire personal per afrontar el tram final de la seva etapa professional. "Ha estat una decisió difícil de prendre per tota la feina que estàvem fent en el club. Però era el moment de fer-ho per qüestions personals", ha explicat. Gaspar Company, waterpolista del CN Terrassa en el passat, ha desenvolupat el càrrec més destacat en l'àrea executiva sota la presidència de Jordi Martín, impulsant importants canvis en l'entitat egarenca, tant a nivell esportiu com social. De moment, el club no ha fet oficial la persona que substituirà Gaspar Company a la gerència.