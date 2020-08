La lliga de Tercera Divisió arrencarà el 18 d'octubre

Redacció

31.08.2020 | 18:08

La lliga de tercera divisió, en la que Terrassa milita en el grup cinquè,, arrencarà finalment el 18 d'octubre. Mancant la ratificació de la Comissió Gestora de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), la Comissió de Presidents Autonòmics va decidir ahir, de manera unànime, que les competicions federades d'àmbit estatal començaran el mes d'octubre. Així, la Segona Divisió B començarà el pròxim 18 d'octubre amb 102 equips distribuïts en cinc grups. Aquesta data serà ratificada el pròxim 14 de setembre sempre que s'hagi aprovat el corresponent protocol per les autoritats governamentals. En Tercera Divisió, en la qual jugaran 397 equips, la competició arrencarà també el 18 d'octubre. En aquest cas, el protocol a aplicar serà el de la comunitat autònoma corresponent. L'RFEF, al seu torn, comunicarà la setmana vinent tant a les federacions territorials com als clubs les ajudes del programa Impuls 23 per a la nova temporada.