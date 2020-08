Dani Olmo, quart terrassenc a jugar una semifinal de Champions

Jordi Guillem

16.08.2020 | 04:00

El futbolista terrassenc del Leipzig Dani Olmo disputarà dimarts a les nou del vespre a Lisboa el partit més important de la seva encara curta però exitosa carrera esportiva. S'enfrontarà amb el conjunt alemany al Paris Saint Germain a la primera semifinal de l'actual edició de la Champions League. El Leipzig va eliminar dijous passat a l'Atlético de Madrid per 2 a 1 en quarts de final en un duel també molt especial per a Olmo, que va obrir el marcador al minut 50. El terrassenc ja havia competit a Europa amb el Dinamo de Zagreb.



Gràcies a la classificació del Leipzig, Olmo s'ha convertit en el quart jugador terrassenc que aconsegueix arribar a disputar unes semifinals de la Champions després de Xavi Hernández, Albert Luque i Isidre Brunet. Xavi ha guanyat quatre Champions amb el Barça (2006, 2009, 2011 i 2015) i Luque va disputar una semifinal amb el Deportivo de la Corunya la temporada 2003-2004. Va perdre per 1 a 0 davant del Porto, que va acabar proclamant-se campió en batre per 3 a 0 a la final el Monaco. Luque va fer 4 gols en aquella edició de la Champions League. Brunet va guanyar amb el Real Madrid la antiga Copa d'Europa l'any 1958. Va ser el tercer títol europeu pels blancs després de superar en la final al Milan en un partit jugat a Brusel·les.



Eliminar dijous passat el conjunt de Simeone va ser molt especial per al jove mitjapunta egarenc. El conjunt matalasser va ser una de les opcions més clares al mercat d'hivern per a Olmo quan aquest volia sortir del Dinamo de Zagreb croat. De fet, el seu pare, Miquel Olmo, es va reunir al Wanda Metropolitano amb el mateix Miguel Ángel Gil. Les negociacions entre club i futbolista estaven molt avançades, però finalment no van cristal·litzar. Diuen que la revenja és un plat que se serveix fred. I el jove futbolista de 22 anys la va fer efectiva als quarts de final. No només va eliminar l'Atlético sinó que li va marcar el primer dels dos gols.