El Terrassa és un dels vuit clubs que demana l'ascens a la RFEF

14.08.2020 | 04:00

Un grup de vuit clubs espanyols, entre ells el Terrassa FC, que van empatar a la final del "play off", han fet un front comú i han adreçat una carta a la federació Espanyola (RFEF) per demanar el seu ascens de categoria. La seva proposta és que la categoria de bronze s'ampliï a 110 equips, amb 5 grups de 22 equips cadascun, amb subgrups d'onze. Es queixen també pel fet que la RFEF hagi ascendit els quatre equips que havien de disputar la fase adicional d'ascens i no van fer-ho per causa de la covid: Lealtad, Alcoyano, Marino i Linares Deportivo. El president del Terrassa FC, Jordi Cuesta, entén que no és una decisió justa. "Nosaltres vam empatar un partit i en vam guanyar un altre i hi ha equips que han pujat sense jugar", assenyala en relació a aquests quatre conjunts, que havien de jugar els dies 1 i 2 d'agost. La Federació els va permetre no fer-ho. A banda del Terrassa, la carta dirigida al secretari general de la RFEF, Andreu Camps, la signen: Cacereño, Real Jaén, Guadalajara, CA Pulpileño, Ourense, Varea i Alcorcón.