Pol Parrilla estudia convertir-se en internacional per França

Jordi Guillem

13.08.2020 | 18:56

El defensa central Pol Parrilla (24 anys) és un dels jugadors que han canviat d'aires aquest estiu. Després de passar molts anys a Can Salas, el jugador ha decidit sortir de l'Atlètic Terrassa i s'ha compromès de cara a la temporada vinent amb el Saint Germain Hockey Club francès, on jugarà com a...