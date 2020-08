Terrassa i San Cristóbal no saben quan començaran. nebridi aróztegui Terrassa i San Cristóbal no saben quan començaran.

La Lliga continua en "stand by"

13.08.2020 | 18:56

La Federació Espanyola s'ha reunit aquesta setmana amb les diferents territorials i s'ha acordat demanar un pla avalat pels poders públics per tal de poder iniciar amb garanties les diferents competicions no professionals. A la reunió amb les federacions territorials s'ha acordat per unanimitat "treballar amb l'objectiu...