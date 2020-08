"Hi ha hagut anys molt bons, però l'últim ha estat espectacular"

SERGI MORA

EXWATERPOLISTA I SEGON ENTRENADOR DEL CN TERRASSA

JORDI GUILLEM

13.08.2020 | 18:56

Després de 30 anys jugant a waterpolo, 22 com a professional i un 18 al CN Terrassa, el manresà Sergi Mora (38 anys) ha decidit retirar-se del waterpolo com a jugador. Hi seguirà vinculat, ja que a partir de la temporada vinent serà el segon entrenador del CN Terrassa, al costat de Dídac Cobacho.

En quin moment va prendre la decisió que no seguiria jugant més? Prendre una decisió com aquesta és sempre molt complicat. Jo encara em sento esportista i hauria seguit jugant fins als 60 anys. Però sóc conscient que això no és possible. El passat estiu ja em vaig plantejar deixar de jugar...