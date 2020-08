Cancel·lada la "Final 8" que el Club Egara havia de disputar a l'octubre

Euro Hockey League

14.08.2020 | 15:22

L'Euro Hockey League ha anunciat aquest divendres la seva decisió de cancel·lar la "final Eight" que s'havia de disputar al Wagener Stadium d'Amstelveen, als Països Baixos, entre els dies 14 i 18 d'octubre. El Club Egara s'havia d'enfrontar en aquesta ronda de quarts de final al Mannheimer alemany, equip que entrena actualment l'extècnic de l'equip femení de l'Atlètic Andreu Enrich. El seu rival a semifinals hauria estat un altre conjunt germànic: Uhlenhorst Mülheim o Rot Weiss Köln. El motiu de la suspensió és, òbviament, que la pandèmia de la covid-19 continua activa i afecta de diferent manera els països dels diferents clubs participants. Els organitzadors han decidit actuar "ràpidament i decidida". Un altre dels motius de la suspensió és que el fet que no hi hagués públic deslluiria molt la celebració de la competició.

Si la covid ho permet, el Wagener Stadium d'Amstelveen sí acollirà l'edició especial de dotze equips de la temporada 2020-2021, que tindrà lloc entre els dies 31 de març i 5 d'abril de l'any 2021. L'Atlètic Terrassa serà l'únic conjunt espanyol que opti al títol en aquesta edició de l'EHL, ja que era primer en el moment de la suspensió de la Lliga espanyola.