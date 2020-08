El Terrassa FC fitxa al mitjapunta del Sant Andreu Josu

Josu, reforç de luxe per al Terrassa FC.

Futbol. Tercera Divisió

13.08.2020 | 14:49

El Terrassa FC ha tancat la contractació d'un dels futbolistes més desitjats de la categoria. Es tracta del mitjapunta Josu, que ha jugat les tres darreres temporades a l'UE Sant Andreu. El davanter Josué Rodríguez Giménez, de 20 anys, és ja nou jugador del primer equip del Terrassa FC per a la temporada vinent. El futbolista barceloní aterra a Terrassa procedent d'un Sant Andreu on ha estat cinc anys en dues etapes diferents: 2012-2014 i 2017-2020. Josu, que acaba de signar el seu contracte amb el Terrassa FC a les oficines de l'Estadi Olímpic, ha jugat amb anterioritat al FC Vilafranca (2011-2012 i 2016-2017), el CE Júpiter, el Cerdanyola FC, el CD Masnou (2010-2011) i al primer equip (2008-2009) i categories inferiors del CE Europa. La temporada passada va jugar 23 partits amb els andreuencs, 21 d'ells com a titular. Va anotar vuit gols.