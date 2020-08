El Terrassa FC fitxa el lateral dret del Prat Salva Torreño

Futbol. Tercera Divisió

12.08.2020 | 19:34

Salva Torreño, de 29 anys, serà jugador del Terrassa FC la temporada vinent. Va jugar la temporada passada a la Segona Divisió "B" amb el Prat. L'acord entre el lateral dret de Cornellà i el club es va tancar ahir. L'ex de l'AE Prat era un dels fixes a l'agenda terrassista, tal com va publicar Diari de Terrassa el passat 29 de juliol. És un futbolista amb experiència a la Segona Divisió "B", on ha militat amb el Prat les dues darreres temporades. Abans havia jugar a l'UA Horta (2016-2018), al Marianao Poblet (2014-2016) i a l'Olímpic Can Fatjó (2012-2014), entre d'altres equips. L'exercici 18-19 va coincidir amb el Terrassa a Tercera Divisió defensant la samarreta del Prat. Aquell any, Salva Torreño va anotar dos gols. Es tracta d'un lateral dret amb bones condicions defensives i també una gran projecció en atac. Ocuparà la vacant deixada per Eric Ruiz a la plantilla.