El Terrassa FC fitxa el lateral dret del Prat Salva Torreño

Futbol. Tercera Divisió

12.08.2020 | 19:34

Salva Torreño, de 29 anys, serà jugador del Terrassa FC la temporada vinent. Va jugar la temporada passada a la Segona Divisió "B" amb el Prat. L'acord entre el lateral dret de Cornellà i el club es va tancar ahir. L'ex de l'AE Prat era un dels fixes a l'agenda terrassista, tal com va publicar Diari de Terrassa el passat 29 de juliol. És un futbolista amb experiència a la Segona Divisió "B", on ha militat amb el Prat les dues darreres temporades. Abans havia jugar a l'UA Horta (2016-2018), al Marianao Poblet (2014-2016) i a l'Olímpic Can Fatjó (2012-2014), entre d'altres equips. L'exercici 18-19 va coincidir amb el Terrassa a Tercera Divisió defensant la samarreta del Prat. Aquell any, Salva Torreño va anotar dos gols. El jugador ja s'ha desvinculat del Prat. Es tracta d'un lateral dret amb bones condicions defensives i també una gran projecció en atac.