Óscar Aguilar fitxa pel CN Mataró

Óscar Aguilar, durant la seva presentació com a nou waterpolista del CN Terrassa.

Waterpolo. Divisió d'Honor

12.08.2020 | 14:15

El waterpolista terrassenc de 33 anys Óscar Aguilar ha estat presentat com a jugador del Centre Natació Mataró per a la temporada vinent. El CN Terrassa, club en el qual va desenvolupar tota la seva carrera esportiva, no li va renovar el contracte el mes passat i Aguilar, decidit a seguir jugant a l'elit, ha acabat arribant a un acord amb el conjunt del Maresme. El qui va ser capità dels terrassencs durant un grapat de temporades portava mitja vida al primer equip del CN Terrassa i s'hi volia retirar, però la temporada vinent seguirà jugant en un dels equips més potents de la a la Divisió d'Honor.